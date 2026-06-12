МВФ одобрил выделение Украине транша на $690 млн, несмотря на срыв условий

Международный валютный фонд достиг предварительной договорённости с украинскими властями о выделении нового транша в размере около 690 млн долларов в рамках действующей программы финансовой поддержки.

Как сообщили в МВФ, соглашение было достигнуто по итогам первого обзора выполнения четырёхлетней программы кредитования общим объёмом 8,1 млрд долларов. Окончательное решение о перечислении средств должен принять Совет исполнительных директоров фонда.

При этом, по данным МВФ, Украина в первом квартале этого года не выполнила одно из условий кредита МВФ, ещё два выполнила с задержками.

В случае одобрения Украина получит доступ к очередному траншу, а общий объём финансирования по программе увеличится до 2,2 млрд долларов.

В фонде отметили, что договорённость достигнута на рабочем уровне и является частью продолжающегося сотрудничества с Киевом по линии финансовой поддержки и реализации экономических обязательств.

По оценкам фонда, около 45% украинской экономики сейчас находится в тени, и часть этих средств власти должны вывести в официальный сектор. Представители МВФ подчёркивают, что фонд поддерживает усилия киевского режима по повышению собираемости налогов и сокращению неофициального сектора экономики. Эти меры также входят в условия программы финансовой помощи Украине.