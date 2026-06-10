МВФ одобрил новый транш для Армении на 25,1 миллиона долларов

Армения сможет получить дополнительное финансирование от Международного валютного фонда. Размер одобренного транша превышает 25 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Исполнительный совет МВФ завершил первый пересмотр в рамках резервной программы Stand-By Arrangement для Армении. Завершение пересмотра позволяет выделить сумму, эквивалентную 18,4 миллиона SDR, что составляет около 25,1 миллиона долларов США», — говорится в сообщении.

После перечисления этих средств общий размер поддержки, предусмотренной соглашением, увеличится до 50,2 миллиона долларов. Действующие договорённости армянские власти рассматривают как дополнительную финансовую страховку на случай возможных рисков. При этом использовать выделенные ресурсы республика пока не собирается. К расходованию средств в Ереване готовы прибегнуть только при возникновении крайней необходимости.