МВФ одобрил новый транш для Армении на 25,1 миллиона долларов
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Армения сможет получить дополнительное финансирование от Международного валютного фонда. Размер одобренного транша превышает 25 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
«Исполнительный совет МВФ завершил первый пересмотр в рамках резервной программы Stand-By Arrangement для Армении. Завершение пересмотра позволяет выделить сумму, эквивалентную 18,4 миллиона SDR, что составляет около 25,1 миллиона долларов США», — говорится в сообщении.
После перечисления этих средств общий размер поддержки, предусмотренной соглашением, увеличится до 50,2 миллиона долларов. Действующие договорённости армянские власти рассматривают как дополнительную финансовую страховку на случай возможных рисков. При этом использовать выделенные ресурсы республика пока не собирается. К расходованию средств в Ереване готовы прибегнуть только при возникновении крайней необходимости.
Напомним, что подсчёт голосов на парламентских выборах в Армении показал, что партия «Гражданский договор», которую возглавляет Никол Пашинян, получила 49,82% поддержки. Несмотря на это, премьер-министр объявил о победе своей команды ещё ночью после голосования, когда были подсчитаны лишь около 10% бюллетеней и показатель превышал 54%. Представители оппозиции заявили о сомнениях в прозрачности подсчёта. После завершения голосования оппозиционные объединения потребовали перепроверить результаты на 555 участках. Тем временем прокуратура возбудила уголовное дело в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
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