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Война на Ближнем Востоке

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Регион
12 июня, 22:07

Аракчи обвинил Израиль в попытках сорвать подписание соглашения Ирана и США

Аббас Аракчи. Обложка © en.mfa.ir

Аббас Аракчи. Обложка © en.mfa.ir

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Израиль пытается помешать подписанию меморандума об урегулировании конфликта между Тегераном и Вашингтоном. По его словам, внешнее давление осложняет процесс подготовки документа и требует осторожного подхода при публичных комментариях.

«У этого соглашения есть враги, и во главе их стоит сионистский режим», — сказал глава МИД в эфире иранского государственного телевидения.

Аракчи пообещал позже раскрыть детали попыток сорвать соглашение и объяснил, что преждевременные заявления усилят напряжённость и поставят под угрозу сам процесс подписания. Он призвал к взвешенному информированию общественности и к выдержке со стороны всех участников переговоров.

Аракчи: В сделку с США войдёт снятие блокады и свободный проход через Ормуз
Аракчи: В сделку с США войдёт снятие блокады и свободный проход через Ормуз

Ранее представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи сообщил, что текст соглашения с США проходит внутреннюю проверку в иранских органах и до окончательного утверждения сложно назвать дату и место подписания. По его словам, решение зависит от согласования на всех уровнях власти.

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Лия Мурадьян
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