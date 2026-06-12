Аракчи: В сделку с США войдёт снятие блокады и свободный проход через Ормуз

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что проект меморандума о взаимопонимании с США предусматривает снятие американской морской блокады и обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив.

По его словам, на первом этапе стороны намерены сосредоточиться на прекращении боевых действий на всех направлениях, включая ситуацию в Ливане. Вопросы, связанные с иранской ядерной программой и отменой санкций, планируется вынести на второй раунд переговоров.

Глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что выполнение положений меморандума станет обязательным условием для продолжения диалога и подготовки окончательного соглашения между сторонами.

Аракчи также сообщил, что переговорный процесс предполагается разделить на два этапа. Второй раунд консультаций, посвящённый ядерной тематике и санкционным ограничениям, может начаться в течение 60 дней после подписания меморандума.

Ранее Аракчи отметил, что Иран и США как никогда близки к подписанию меморандума о мире. Однако он призвал прессу отказаться от домыслов касательно содержания бумаг до их окончательного утверждения.