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Регион
12 июня, 22:51

Россия заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexLMX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexLMX

Россия направила ряд дипломатических демаршей в связи с ограничениями допуска российских представителей на мероприятия «Группы двадцати» в США. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

По его словам, при председательстве США российские представители столкнулись с трудностями при участии в мероприятиях формата G20. В частности, делегаты ряда организаций не смогли получить въездные документы из-за санкционных ограничений.

Бердыев отметил, что Москва считает подобную практику недопустимой и продолжает взаимодействие с американской стороной по дипломатическим каналам для урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что подобные ограничения негативно влияют на работу «Группы двадцати».

Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря в Майами.

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Артём Гапоненко
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