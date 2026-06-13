Россия заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20

Россия направила ряд дипломатических демаршей в связи с ограничениями допуска российских представителей на мероприятия «Группы двадцати» в США. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

По его словам, при председательстве США российские представители столкнулись с трудностями при участии в мероприятиях формата G20. В частности, делегаты ряда организаций не смогли получить въездные документы из-за санкционных ограничений.

Бердыев отметил, что Москва считает подобную практику недопустимой и продолжает взаимодействие с американской стороной по дипломатическим каналам для урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что подобные ограничения негативно влияют на работу «Группы двадцати».

Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря в Майами.

Ранее СМИ назвали возможный визит Путина на саммит G20 в США как фактор, который может усилить позиции России. По мнению авторов публикации, возвращение Москвы на площадку «двадцатки» подрывает тезис о её политической изоляции.