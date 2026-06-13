Вдова Задорнова хочет приватизировать все шутки артиста про «тупых американцев»

Вдова сатирика Михаила Задорнова Велта Задорнова обратилась в Мосгорсуд с требованием защитить авторские права на произведения писателя, которые, по её мнению, распространяются в интернете без разрешения правообладателя, пишет Mash.

В поданном заявлении речь идёт о десятках монологов, рассказов и юмористических произведений артиста. В списке — знаменитое про «только наших», «тупых американцев», туристов, депутатов, цены, чиновников и другое.

Суд принял обеспечительные меры и временно ограничил распространение указанных материалов до завершения разбирательства по существу.

Писатель-юморист Михаил Задорнов особо тонко чувствовал русскую душу, российский менталитет и постсоветское поведение. Поэтому сравнивать соотечественников с западными народами у него получалось особо задорно. Выступая со сцены, сатирик объяснял, почему европейцы никогда не поймут ни нас, ни русский менталитет. Вот что он говорил о народе в своих монологах знаменитый юмрист.