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Регион
13 июня, 00:00

Вдова Задорнова хочет приватизировать все шутки артиста про «тупых американцев»

Обложка © ТАСС / URA.RU / Александр Мамаев

Обложка © ТАСС / URA.RU / Александр Мамаев

Вдова сатирика Михаила Задорнова Велта Задорнова обратилась в Мосгорсуд с требованием защитить авторские права на произведения писателя, которые, по её мнению, распространяются в интернете без разрешения правообладателя, пишет Mash.

В поданном заявлении речь идёт о десятках монологов, рассказов и юмористических произведений артиста. В списке — знаменитое про «только наших», «тупых американцев», туристов, депутатов, цены, чиновников и другое.

Суд принял обеспечительные меры и временно ограничил распространение указанных материалов до завершения разбирательства по существу.

Тренд продолжается: Россияне вспомнили Задорнова после появления Лаврова в свитере с СССР
Тренд продолжается: Россияне вспомнили Задорнова после появления Лаврова в свитере с СССР

Писатель-юморист Михаил Задорнов особо тонко чувствовал русскую душу, российский менталитет и постсоветское поведение. Поэтому сравнивать соотечественников с западными народами у него получалось особо задорно. Выступая со сцены, сатирик объяснял, почему европейцы никогда не поймут ни нас, ни русский менталитет. Вот что он говорил о народе в своих монологах знаменитый юмрист.

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Артём Гапоненко
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