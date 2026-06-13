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13 июня, 01:12

Кот сорвал трагический финал «Ромео и Джульетты» в Турции и стал звездой

Кот сорвал трагический финал «Ромео и Джульетты». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanya.borger

Кот сорвал трагический финал «Ромео и Джульетты». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanya.borger

Прима-балерина Лариса Корсакова рассказала, как рыжий кот оказался на сцене во время показа балета «Ромео и Джульетта» в турецком Измире. По словам артистки, в Турции кошки пользуются особым отношением и могут свободно перемещаться даже по театру.

В этот раз кот вышел на сцену в самый драматичный момент постановки — во время финальной сцены с гибелью Ромео.

Кот сорвал трагический финал «Ромео и Джульетты». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanya.borger

«Зал начал смеяться, так как кот вышел и лёг рядом с головой Ромео — всё внимание переключилось на кота, я это понимала. Но тот, кто хотел досмотреть спектакль до конца, именно понять и увидеть, как я прожила эту историю — тот досмотрел», — рассказала балерина в беседе с РИА «Новости».

Появление кота мгновенно переключило внимание зрителей: в зале зазвучал смех, а затем последовали аплодисменты. Несмотря на неожиданное развитие событий, артистам удалось сохранить образ и до конца завершить спектакль.

Корсакова призналась, что не восприняла произошедшее негативно. Напротив, она посчитала появление кота на сцене добрым знаком и своеобразным «благословением». В итоге видео с животным стало вирусным.

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Артём Гапоненко
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