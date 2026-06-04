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Регион
4 июня, 13:46

Миронов объяснил, почему билеты в театр такие дорогие

Евгений Миронов призвал ввести закон против перекупщиков билетов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Актёр и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов объяснил Life.ru, почему театры не всегда могут снижать цены на билеты. По его словам, одна из главных причин — перекупщики, которые массово выкупают места, а затем продают их дороже.

Евгений Миронов заявил, что надо ввести закон о перекупщиках. Видео © Life.ru

«Надо ввести закон о перекупщиках наконец-то. Это позволит нам всем снижать цену», — заявил Миронов.

Артист считает, что ситуацию должен изменить отдельный закон. Он отметил, что без регулирования театрам сложно делать билеты доступнее, поскольку сниженная цена может сыграть не в пользу зрителей, а в интересах посредников.

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Ранее о проблеме перекупщиков говорил ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе. Артист выразил недоумение, почему регулятор оперативно находит нарушения у блогеров, но не может справиться с билетными спекулянтами. Он подчеркнул, что проблема с перепродажей билетов по завышенным ценам сегодня едина для всех театров.

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Полина Никифорова
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