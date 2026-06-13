Экстра-приправа: Петербуржец спрятал 500 брикетов кокаина в замороженном тунце

Житель Санкт-Петербурга оказался под арестом по делу о крупной партии кокаина, которую, по версии следствия, пытались ввезти в Россию под видом груза с замороженным тунцом. Из незаконного оборота в Большом порту Санкт-Петербурга изъяли 500 брикетов наркотика, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

По данным следствия, 9 июня Руслан Гриднёв вместе с сообщниками получил партию смеси, содержащей кокаин, после чего спрятал её в контейнере с мороженым тунцом. Груз прибыл в петербургский порт, где мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий.

Гриднёву предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

В суде обвиняемый признал вину, однако просил избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, сославшись на наличие двух несовершеннолетних детей. Суд ходатайство не удовлетворил и отправил мужчину в СИЗО до 9 августа 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что московские таможенники изъяли более тонны прекурсора для производства мефедрона. По оценкам специалистов, из этого объёма можно было изготовить свыше 800 килограммов наркотика, стоимость которого на чёрном рынке превышает 2,4 млрд рублей.