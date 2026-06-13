Захарова рассказала, что главой идеей её новой песни стала тема героизма

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о главной идее написанных ею слов песни «Взлетаем на грозу», и о том, почему выбрали конкретного исполнителя.

«Эта песня ровно про то, что пора героев, время героев не только настали, а это буквально про каждого», — цитирует дипломата ИС «Вести».

Захарова пояснила, что песня о людях, которые принимают вызов — на фронте и в тылу, где бы они ни находились. Она отметила, что героизм и подвиг проявляются в самых разных обстоятельствах и в обычной жизни, и в экстремальной ситуации.

Премьера композиции на слова Захаровой и музыку Максима Фадеева прошла в День России на молодёжном фестивале «ТопФест». Исполнителем выбрали Романа Михраби из Иркутска, лауреата нескольких творческих конкурсов. По словам Захаровой, его биография и отношение к жизни полностью совпадают с идеей песни. Дипломат добавила, что Михраби, прочитав текст, сказал, что слова будто написаны о нём, и что темы веры и надежды близки его мировосприятию.

Ранее Захарова называла свои любимые песни Победы, отметив, что хранит несколько записей в телефоне и помнит строки каждой из них. Среди множества песен есть «День Победы» и «Нам нужна одна победа».