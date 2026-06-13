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Регион
13 июня, 01:52

Трамп заявил о ликвидации в Венесуэле главаря наркокартеля Tren de Aragua

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amilciar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amilciar

Президент США Дональд Трамп объявил, что по его указу Южное командование вооружённых сил провело удар совместно с венесуэльской стороной, при котором был ликвидирован главарь преступной группировки Tren de Aragua. Речь идёт о мафиози под псевдонимом «Ниньо Герреро», настоящее имя — Гектор Растенфорд Герреро Флорес.

«По моему указанию Южное командование ВС США нанесло молниеносный удар, при котором был успешно ликвидирован Ниньо Герреро», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он назвал Ниньо Герреро главарём одной из самых кровожадных террористических организаций на Земле. Трамп добавил, что операция прошла в тесной координации с венесуэльскими партнёрами, с которыми США «очень хорошо взаимодействуют». По его словам, ранее он внёс эту группировку в американский список террористических организаций.

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Ранее ожидающий в США суда президент Венесуэлы Николас Мадуро усилил юридическую команду. Теперь его интересы будет представлять Анна Эстевао из фирмы Harris Trzaskoma, известная сотрудничеством с рэп‑исполнителем P. Diddy.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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