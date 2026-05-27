Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

География по-американски: Трамп нечаянно «уничтожил» армию и руководство Венесуэлы вместо Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав Иран Венесуэлой в ходе заседания правительства, на котором комментировал военную операцию на Ближнем Востоке. Трансляцию вёл телеканал CNN.

Главы Белого дома заявил, что «у Венесуэлы больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни многих из тех людей, которые вели страну к плачевным последствиям». Американский лидер добавил, что военно-политическое руководство этого государства в ходе операции было полностью уничтожено.

Внуки заставили Трампа запостить мем 67 в аккаунте Белого дома

У Дональда Трампа нередко возникают сложности с именами и географическими названиями. Например, в феврале он перепутал президента Финляндии Александра Стубба с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, до этого поменял местами Южную Америку и Южную Африку, а также основательно запутался во взаимоотношениях Армении, Азербайджана, Албании и Камбоджи.

Юрий Лысенко
