Трамп обрушился на ЮАР с критикой: Там не происходит ничего хорошего

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике ЮАР, заявив, что «ничего хорошего там не происходит». Такое заявление прозвучало в ходе выступления американца на бизнес-форуме.

«На протяжении поколений Майами был убежищем для тех, кто бежал от коммунистической тирании в Южной Африке. Как я предупреждал много лет, наши оппоненты с дьявольским упорством добиваются превращения Америки в коммунистическую Кубу или социалистическую Венесуэлу», — сказал глава США.

Ранее в Европе предложили ЮАР в качестве места для новой встречи Трампа и президента России Владимира Путина. Однако позже стало известно, что лидер РФ не поедет в Южно-Африканскую Республику. Трамп последовал примеру Путина.