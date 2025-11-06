Трамп обрушился на ЮАР с критикой: Там не происходит ничего хорошего
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике ЮАР, заявив, что «ничего хорошего там не происходит». Такое заявление прозвучало в ходе выступления американца на бизнес-форуме.
«На протяжении поколений Майами был убежищем для тех, кто бежал от коммунистической тирании в Южной Африке. Как я предупреждал много лет, наши оппоненты с дьявольским упорством добиваются превращения Америки в коммунистическую Кубу или социалистическую Венесуэлу», — сказал глава США.
Саммит G20 пройдёт в Южно‑Африканской Республике 20–21 ноября. Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Пресс‑секретарь Дмитрия Пескова сообщил, что Путин лично на мероприятии присутствовать не будет, но Россия будет представлена на достойном уровне.
Ранее в Европе предложили ЮАР в качестве места для новой встречи Трампа и президента России Владимира Путина. Однако позже стало известно, что лидер РФ не поедет в Южно-Африканскую Республику. Трамп последовал примеру Путина.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.