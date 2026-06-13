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13 июня, 03:36

Посольство предупредило об участившихся ограблениях россиян в Чили

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Jedzura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Jedzura

Посольство России в Чили предупредило об увеличении числа ограблений, жертвами которых становятся иностранные туристы, включая россиян. В связи с этим дипмиссия рекомендовала гражданам РФ соблюдать повышенные меры предосторожности во время поездок по стране.

Особое внимание путешественникам советуют уделять безопасности в столице республики — Сантьяго, где подобные инциденты фиксируются наиболее часто.

«В последнее время участились случаи ограблений туристов, в том числе находящихся в этой стране граждан Российской Федерации»,приводит комментарий дипмиссии издание «Известия».

Россиянам рекомендуют не привлекать внимание дорогими вещами, внимательно следить за личными вещами и избегать безлюдных районов в тёмное время суток. Также дипломаты советуют заранее продумывать маршруты передвижения и при возникновении проблем обращаться в консульские учреждения.

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Ранее Министерство иностранных дел России выпустило предупреждение для граждан, планирующих поездки в Таиланд. В ведомстве напомнили о рисках задержания по запросу третьих стран и рекомендовали тщательно оценивать возможные последствия перед поездкой.

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Лия Мурадьян
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