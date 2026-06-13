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Регион
13 июня, 04:58

Суд США усомнился в гуманности применения азота и запретил такие казни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Верховный суд США отказался удовлетворить апелляцию властей штата Алабама и оставил в силе решение нижестоящей инстанции, заблокировавшее проведение смертной казни с использованием азота. Об этом сообщает The New York Times.

Суд отклонил апелляцию властей штата и оставил в силе решение нижестоящей инстанции, ранее заблокировавшей проведение казни данным способом. Таким образом, была приостановлена казнь заключённого Джеффери Ли.

В судебном постановлении отмечается, что применение азотной гипоксии может быть связано с риском серьёзных страданий до наступления смерти. Ранее адвокаты осуждённого и представители СМИ обращали внимание на сообщения о возможных судорогах и болезненных реакциях при использовании такого метода.

Суд также напомнил, что при оспаривании способа исполнения смертного приговора осуждённый должен предложить альтернативный вариант. В случае Ли в качестве такой альтернативы был указан расстрел.

«Невыносимые минуты»: Суд США оценил новый метод казни азотом
«Невыносимые минуты»: Суд США оценил новый метод казни азотом

Ранее Life.ru сообщал, что в США впервые за несколько десятилетий могут быть приведены в исполнение смертные приговоры в отношении четырёх бывших военнослужащих. Большинство из них были осуждены за убийства сослуживцев, а один — за убийство и изнасилование женщины и её детей.

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Артём Гапоненко
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