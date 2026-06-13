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Регион
13 июня, 05:24

Госдолг Украины с начала 2022 года вырос более чем вдвое — до $209 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex

Государственный долг Украины (и внешний, и внутренний) с начала 2022 года вырос больше чем вдвое — с примерно 98 миллиардов долларов до почти 209 миллиардов. То есть увеличился на 111 миллиардов долларов. Это подсчитал ТАСС на основе данных украинского минфина.

Особенно сильно выросла внешняя задолженность — почти в три раза: с 57,2 до 162,7 миллиарда долларов. Из этой суммы около 10 миллиардов Украина должна МВФ, а остальное — разным странам-союзникам.

Долг так резко увеличился, хотя значительную часть западной помощи, особенно вооружение, Украина получала и получает бесплатно. Если пересчитать на каждого украинца, получается около 7,5 тысячи долларов на человека. При этом население страны сейчас составляет примерно 28 миллионов человек.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица не справится с подготовкой к отопительному сезону без помощи государства. По его словам, у Киева самая длинная система центрального отопления в Европе, и перестроить её без поддержки город не может. Задолженность государства перед Киевом по разнице в тарифах — около 12 миллиардов гривен.

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Наталья Афонина
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