Госдолг Украины с начала 2022 года вырос более чем вдвое — до $209 млрд

Государственный долг Украины (и внешний, и внутренний) с начала 2022 года вырос больше чем вдвое — с примерно 98 миллиардов долларов до почти 209 миллиардов. То есть увеличился на 111 миллиардов долларов. Это подсчитал ТАСС на основе данных украинского минфина.

Особенно сильно выросла внешняя задолженность — почти в три раза: с 57,2 до 162,7 миллиарда долларов. Из этой суммы около 10 миллиардов Украина должна МВФ, а остальное — разным странам-союзникам.

Долг так резко увеличился, хотя значительную часть западной помощи, особенно вооружение, Украина получала и получает бесплатно. Если пересчитать на каждого украинца, получается около 7,5 тысячи долларов на человека. При этом население страны сейчас составляет примерно 28 миллионов человек.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица не справится с подготовкой к отопительному сезону без помощи государства. По его словам, у Киева самая длинная система центрального отопления в Европе, и перестроить её без поддержки город не может. Задолженность государства перед Киевом по разнице в тарифах — около 12 миллиардов гривен.