В Финляндии разгорелись споры о выплатах пострадавшим от дронов ВСУ

В Финляндии разгорелись споры о том, нужно ли платить работникам, которые потеряли работу или опоздали из-за атак украинских дронов. Об этом пишет Yle. Спор обострился после встречи правительства с крупными работодателями в четверг. Якобы тогда приняли компромиссное решение по выплатам, но не все его признали.

«Конфедерация финской промышленности, по крайней мере, ранее утверждала, что тем, кто остался без работы из-за угрозы беспилотников, не нужно выплачивать заработную плату, но организации работодателей считают, что решение, которое появилось сейчас, является более законным», — говорится в материале.

Президент профсоюза работников образования Катарина Мурто заявила, что на встрече никаких решений не приняли — только выработали рекомендации. Каждый работодатель сам решает, платить или нет, а если отказывается — профсоюзы договариваются отдельно.

Напомним, с конца марта финские власти не раз сообщали об обнаружении дронов в Финляндии. По данным расследований, они украинского происхождения. 29 марта в стране нашли два беспилотника ВСУ. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. 31 марта ещё один дрон обнаружили на льду приграничного озера Пюхяярви. А через несколько дней стало известно о четвёртом беспилотнике.