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Регион
13 июня, 06:07

«Защищает свободу»: Бундестаг поднял на смех Мерца после оды Украине

Мерц вызвал смех в Бундестаге, заявив, что Украина защищает свободу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина отстаивает свободу, — это заявление вызвало смех у членов оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом пишет Die Welt.

«Украина защищает свою свободу уже более четырёх лет», – сказал Мерц и, заметив реакцию парламентариев, указал, что их смех красноречив. Он упрекнул политиков в поездках в Москву.

«Счастливого пути!» — выпалил канцлер.

Он также заявил, что ФРГ намерена одновременно усиливать восточный фланг НАТО и не оставит попыток дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

В Германии грядут реформы: Мерц предупредил о жёстких ограничениях
В Германии грядут реформы: Мерц предупредил о жёстких ограничениях

Ранее Life.ru рассказывал, что в качестве итога «борьбы за свободу» Фридрих Мерц предлагает Украине «ассоциативное членство» в Евросоюзе без права голоса. Это временное решение, пока Киев проходит длительный процесс вступления.

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Владимир Озеров
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