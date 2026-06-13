«Калашников» нашёл иностранных покупателей на бронированные катера БК-16

Концерн «Калашников» получил запросы от иностранных заказчиков на катера на базе БК-16 в водолазном исполнении. Об этом 13 июня сообщил представитель компании на Международном военно-морском салоне «Флот-2026».

По его словам, такая версия оснащена декомпрессионной камерой и другим специализированным подводным оборудованием. Сам БК-16 — скоростной транспортно-десантный катер для действий у побережья. Он способен высадить до 19 человек на необорудованный берег, обеспечить огневую поддержку, эвакуировать раненых, помогать терпящим бедствие, бороться с терроризмом и пиратством.

Рубка, десантный отсек и двигатели защищены бронёй. Катер можно вооружить четырьмя 7,62-мм пулемётами, боевым модулем с двумя 12,7-мм пулемётами или 40-мм гранатомётом. Скорость — до 42 узлов (77 км/ч), дальность плавания — не менее 400 миль (700 км).

Ранее Life.ru рассказывал, что собранные концерном «Калашников» катера БК-16 активно применяют в Чёрном море для противодействия безэкипажным катерам неприятеля. Они охраняют акваторию и защищают важные объекты от надводных дронов.