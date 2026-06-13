Семья с 13 детьми и 5 питомцами ютится в 3 комнатах в Вологодской области
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В деревне Гора Вологодской области семья с 13 детьми — девятью мальчиками и четырьмя девочками — приспособилась жить всего в трёх комнатах. Старшие наследники лишь недавно окончили первый класс, а младшему ребёнку всего три месяца.
Одну комнату отвели для девочек, другую — для мальчиков, третья принадлежит родителям. Глава семьи Павел активно помогает по хозяйству, а его супруга Наталья целиком посвятила себя воспитанию и обучению детей. Вместе с ними в доме живут также кот, собака, хорёк и два попугая.
«Семья радостно угощает всем, что есть вкусного в доме, трогательно смущается и отказывается просить помощи. Но нам очень хочется им помочь...» — пишет «Царьград».
Ранее в Госдуме предложили дать многодетным семьям полуторагодовые ипотечные каникулы. Закон, скорее всего, вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
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