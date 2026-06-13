В Анапе и Новороссийске сработали сирены из-за атаки БПЛА

Сразу в двух городах Черноморского побережья — Анапе и Новороссийске — были включены сирены системы оповещения населения. Об этом сообщили в мэрии города-курорта Анапа. Также информацию подтвердил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей обоих городов призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Подробности о возможных последствиях и работе систем ПВО пока не уточняются.

«В Новороссийске идёт отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности!», — написал Кравченко.

Всего российские силы ПВО за прошедшую ночь сбили 177 украинских дронов самолётного типа. Беспилотники уничтожили над несколькими регионами: Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.