Врачи по ошибке нашли у мужчины рак крови и мучили химиотерапией 7 лет

В Великобритании мужчине семь лет ошибочно диагностировали рак крови и безуспешно лечили от него. Об этом пишет BBC News.

Саймон Пирсон из города Тамуэрт впервые пришёл к врачам в ноябре 2017 года с жалобами на усталость, повышенный уровень эритроцитов и проблемы с железом. Ему поставили диагноз «истинная полицитемия» — хроническое онкологическое заболевание крови, которое он считал смертельным.

Позже добавили ещё один диагноз — гемохроматоз (генетическое нарушение, при котором в организме накапливается токсичное железо). Мужчина жил в постоянном страхе, что не доживёт до пенсии. Он мучился чувством вины перед двумя сыновьями — 19 и 16 лет — думая, что передал им болезнь по наследству.

Только в июне 2025 года медсестра на плановом приёме усомнилась в диагнозе. Новые тесты показали: у Пирсона нет ни одного из ранее выявленных заболеваний.

За семь лет он перенёс 42 совершенно ненужные процедуры со всеми побочными эффектами — головными болями, хронической усталостью и психологическим истощением. Пирсон признался, что потерял ощущение реальности и до сих пор не может поверить, что врачебная ошибка длилась так долго.

Сейчас он подал иск о врачебной халатности. Администрация больницы принесла официальные извинения, назвав произошедшее неприемлемым падением стандартов, и пообещала принять меры, чтобы такое не повторилось.

Ранее сообщалось, что в России в ближайшие годы могут зарегистрировать первые вакцины от глиобластомы — одной из самых опасных опухолей мозга. Первая версия препарата будет пептидной, её название — «Глиопепт». В будущем планируют также создать мРНК-вакцину под названием «Глиорна».