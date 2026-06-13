«В лёгких стекловата»: Сотрудница завода в Искитиме отсудила миллион за работу с ядами

Сотрудница завода по производству сэндвич-панелей из Искитима отсудила у предприятия почти миллион рублей после того, как заработала профзаболевание из-за работы с токсичными веществами. Об этом сообщает NGS.ru.

Около шести лет Юлия мучилась от аллергии и одышки, дважды лежала в больнице с гиперчувствительным пневмонитом. Врачи боролись за её лёгкие. Профпатолог заключил, что хроническое заболевание она получила на работе: старший контролёр ОТК контактировала с клеем и стекловатой.

После того как женщина принесла работодателю рекомендации врачей — исключить контакт с вредными веществами — её отстранили от должности без сохранения зарплаты, предложили работу дворником, а затем уволили. Суд восстановил её на работе. Выйдя в цех, женщина почувствовала ухудшение и написала заявление об увольнении по собственному желанию с указанием причины. На заводе отказывались увольнять её по этому заявлению, требуя подписать документ об отсутствии претензий. Вместо трудовой книжки Юлия получила такое требование.

Суд снова встал на её сторону. Завод обязан выплатить бывшей сотруднице 628 тысяч рублей за вынужденные прогулы, почти 295 тысяч за неиспользованный отпуск и 50 тысяч морального вреда. Трудовую книжку Пантюхова получила только через 10 месяцев. Сейчас она работает руководителем ОТК на другом месте.

Ранее Life.ru рассказывал, как отказ отремонтировать вентилятор за 4 тысячи рублей обошёлся сети DNS в 2,2 миллиона. Жительница Томска купила подержанную видеокарту с чеком и действующей гарантией. Когда сломалась система охлаждения, магазин отказался чинить, сославшись на перепродажу. Девушка пошла в суд.