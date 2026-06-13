Военный эксперт раскрыл уникальные характеристики нового боевого комплекса «Зубр»

Российский комплекс ближнего действия «Зубр» способен противостоять роям дронов за счёт высокой плотности огня, заявил историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ключевое преимущество новинки — работа в едином тактическом контуре, объединяющем радиолокационную станцию, командный пункт и четыре огневые точки.

Электронный модуль самостоятельно координирует стрельбу, создавая плотный огневой заслон для низколетящих аппаратов. Если обеспечить соответствующую плотность огня, вероятность поражения дронов в автоматическом режиме достаточно высока, подчеркнул военный эксперт.

«Зубр» поражает один дрон, затем машинное зрение переводится на другой, третий. Таким образом мы можем вывести из строя рой дронов», — заключил собеседник 360.ru.

Напомним, ранее МО РФ получило системы «Зубр», предназначенные для защиты критически важных объектов от беспилотников и барражирующих боеприпасов. В их состав входят радиолокационные станции, которые обнаруживают как крупные, так и малоразмерные воздушные цели.