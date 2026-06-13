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13 июня, 08:55

Военный эксперт раскрыл уникальные характеристики нового боевого комплекса «Зубр»

Военный эксперт Кнутов: Комплекс «Зубр» самостоятельно координирует стрельбу

Комплекс «Зубр». Обложка © Ростех, GigaChat / Life.ru

Комплекс «Зубр». Обложка © Ростех, GigaChat / Life.ru

Российский комплекс ближнего действия «Зубр» способен противостоять роям дронов за счёт высокой плотности огня, заявил историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ключевое преимущество новинки — работа в едином тактическом контуре, объединяющем радиолокационную станцию, командный пункт и четыре огневые точки.

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Электронный модуль самостоятельно координирует стрельбу, создавая плотный огневой заслон для низколетящих аппаратов. Если обеспечить соответствующую плотность огня, вероятность поражения дронов в автоматическом режиме достаточно высока, подчеркнул военный эксперт.

«Зубр» поражает один дрон, затем машинное зрение переводится на другой, третий. Таким образом мы можем вывести из строя рой дронов», — заключил собеседник 360.ru.

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Напомним, ранее МО РФ получило системы «Зубр», предназначенные для защиты критически важных объектов от беспилотников и барражирующих боеприпасов. В их состав входят радиолокационные станции, которые обнаруживают как крупные, так и малоразмерные воздушные цели.

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Борис Эльфанд
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