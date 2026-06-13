«Практичный выбор»: В Канаде вовсю торгуют кепками и флагами России на фоне ЧМ

В канадском магазине спортивных сувениров, работающем во время чемпионата мира по футболу, продают кепки с символикой России и российские флаги.

В пятницу в Торонто проходит первый матч мундиаля на канадской земле. В магазине можно купить кепку с вышитой надписью Russia, гербом и флагом РФ. Стоимость — 15 канадских долларов (около 11 долларов США). Сувенирный флаг России продаётся за 10 канадских долларов (чуть больше 7 долларов США).

На сайте продавца World Fan Gear указано, что товары с российской символикой — «практичный выбор для фанатов при подготовке к просмотру игр в Канаде».

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация рассматривает возможность расширения количества участников Чемпионата мира по футболу до 64 команд, но сперва нужно увидеть, как будет работать уже начавшийся Мундиаль, где играют 48 сборных.