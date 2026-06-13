Инфантино не исключил расширения чемпионатов мира до 64 команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация не исключает дальнейшего увеличения числа участников чемпионата мира по футболу. По его словам, сначала необходимо оценить итоги турнира 2026 года, который впервые проходит с участием 48 национальных команд, пишет Calciomercato.

Глава ФИФА отметил, что вариант расширения мирового первенства до 64 сборных уже обсуждался на заседании Совета организации. Он подчеркнул, что подобная идея связана с желанием вовлечь в крупнейший футбольный турнир как можно больше стран.

Отдельно Инфантино пошутил по поводу сборной Италии, которая не сумела квалифицироваться на третий чемпионат мира подряд. По его словам, число участников можно увеличить даже до 208 команд, чтобы проверить, сможет ли итальянская команда пройти отбор.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля и стал первым турниром в истории с участием 48 сборных. В матче-открытия мундиаля сборная Мексика обыграла команду ЮАР. Встреча прошла на знаменитом стадионе «Ацтека» в Мехико.