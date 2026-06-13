Любовница и пьянки: Появились подробности убийства сотрудницы Домодедовской больницы
Убитая сотрудница Домодедовской больницы хотела развестись с загулявшим мужем
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Трагедия в подмосковном Домодедово разыгралась на почве семейного кризиса. 38-летняя Дарья, возглавлявшая колл-центр местной больницы и погибшая от рук собственного мужа, собиралась разводиться. Подробности выяснил SHOT.
Дарья К. Фото © SHOT
18-летний сын жертвы рассказал телеграм-каналу, что отчим в последнее время сильно пил, а незадолго до случившегося признался в наличии любовницы. Отношения между супругами стремительно катились к разводу.
Напомним, сегодня стало известно о жестоком убийстве в Московской области. Жертвой стала 38-летняя многодетная мать, возглавлявшая колл-центр Домодедовской больницы, Дарья К. По подозрению в преступлении задержан её 43-летний супруг. Трагедия разыгралась 12 июня в доме погибшей.
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