Российская авиация нанесла сокрушительный удар по объектам противника на территории Донецкой Народной Республики. Как доложили в Минобороны РФ, пункты временного размещения украинских формирований были стёрты с лица земли.

Работа российской авиации по позициям противника в ДНР. Видео © МАКС / Минобороны России

Для поражения целей применялись мощнейшие авиационные боеприпасы — ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции. Такое оснащение позволяет наносить точные удары, не входя в зону действия вражеской ПВО.

Средства объективного контроля подтвердили результативность боевой работы. В районе населённого пункта Белицкое ликвидирован пункт временной дислокации 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины.

Ещё одна цель поражена у Щурово. Там уничтожены позиции 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ. Противник понёс потери в живой силе и технике.

Ранее Минобороны РФ проинформировало о продвижении подразделений ГРВ «Юг» в Константиновке. Наступление ведётся в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок, а Первомайский район практически полностью перешёл под контроль российских сил. За минувшие сутки там удалось занять 172 строения, ликвидировать до 40 солдат противника, а также вывести из строя 3 боевые бронемашины и 4 автомобиля.