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13 июня, 09:28

ВСУ потеряли ещё один немецкий танк Leopard-2

Обложка © ТАСС / ЕРА /ATEF SAFADI

Обложка © ТАСС / ЕРА /ATEF SAFADI

Украинская армия в зоне ответственности российской группировки войск «Юг» потеряла немецкий танк Leopard-2. Всего на этом участке фронта противник лишился до 115 военных, сообщили в Минобороны России.

«Всего в зоне ответственности Южной группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк Leopard-2 производства ФРГ, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии», — заявили в Минобороны.

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А в Константиновке ДНР подразделения Южной группировки продолжают наступление в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок, а также почти полностью зачистили Первомайский район. За минувшие сутки в этом населённом пункте освободили 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военных, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.

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Наталья Афонина
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