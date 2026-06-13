Украинская армия в зоне ответственности российской группировки войск «Юг» потеряла немецкий танк Leopard-2. Всего на этом участке фронта противник лишился до 115 военных, сообщили в Минобороны России.

«Всего в зоне ответственности Южной группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк Leopard-2 производства ФРГ, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии», — заявили в Минобороны.

А в Константиновке ДНР подразделения Южной группировки продолжают наступление в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок, а также почти полностью зачистили Первомайский район. За минувшие сутки в этом населённом пункте освободили 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военных, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.