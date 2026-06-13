Поздравление госсекретаря США Марко Рубио россиян с Днём России — это шаг в правильном направлении. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Диесена.

«В любом случае это был шаг в правильном направлении», — отметил он.

Это уже второе поздравление Рубио с этим праздником с тех пор, как он занял пост в 2025 году. Раньше госсекретари США поздравляли россиян каждый год, но после того как в 2022 году это сделал Энтони Блинкен, Госдепартамент на два года перестал публиковать такие заявления. В своём обращении Блинкен тогда обвинил Москву в агрессии против Украины и нарушении прав граждан.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио обнародовал поздравление с Днём России. Текст появился на сайте Госдепартамента. Также он заявил, что США по-прежнему стремятся к мирному урегулированию на Украине. Вашингтон надеется, что прочный мир откроет путь к лучшему будущему для российского народа и к более конструктивным отношениям с Америкой.