«Шаг в правильном направлении»: В США оценили поздравление Рубио с Днём России
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон счёл поздравление Рубио с Днём России правильным шагом
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Поздравление госсекретаря США Марко Рубио россиян с Днём России — это шаг в правильном направлении. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Диесена.
«В любом случае это был шаг в правильном направлении», — отметил он.
Это уже второе поздравление Рубио с этим праздником с тех пор, как он занял пост в 2025 году. Раньше госсекретари США поздравляли россиян каждый год, но после того как в 2022 году это сделал Энтони Блинкен, Госдепартамент на два года перестал публиковать такие заявления. В своём обращении Блинкен тогда обвинил Москву в агрессии против Украины и нарушении прав граждан.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио обнародовал поздравление с Днём России. Текст появился на сайте Госдепартамента. Также он заявил, что США по-прежнему стремятся к мирному урегулированию на Украине. Вашингтон надеется, что прочный мир откроет путь к лучшему будущему для российского народа и к более конструктивным отношениям с Америкой.
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