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Регион
13 июня, 09:35

В Житомирской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

В Житомирской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Виталий Бунечко. О чём именно идёт речь и есть ли пострадавшие, чиновник не уточнил.

«Сегодня ночью в результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры области», — написал он в социальных сетях.

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Ранее в Киевской области начался сильный пожар. Как писали украинские СМИ, причиной возгорания стал взрыв.

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Матвей Константинов
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