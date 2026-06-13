В Житомирской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
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В Житомирской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Виталий Бунечко. О чём именно идёт речь и есть ли пострадавшие, чиновник не уточнил.
«Сегодня ночью в результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры области», — написал он в социальных сетях.
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Ранее в Киевской области начался сильный пожар. Как писали украинские СМИ, причиной возгорания стал взрыв.
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