В заповеднике «Брянский лес» рассказали о последнем проекте погибшего от удара ВСУ директора Никитенкова

Погибший в результате атаки ВСУ руководитель заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков в последнее время активно занимался спасением редких видов. Подробности его работы раскрыли РИА «Новости» представители природоохранной территории.

Основное внимание Александр уделял проекту «Спасти самых маленьких», направленному на формирование резервной популяции крапчатого суслика, занесённого в Красную книгу. Параллельно создавались условия для стабильного воспроизводства русской выхухоли.

Находясь в приграничной зоне, учреждение требовало особого подхода к организации деятельности. Ключевой заботой руководителя оставалось обеспечение безопасности коллектива и гостей, а также поддержание в готовности транспорта и противопожарной службы. Несмотря на близость к государственному рубежу, надёжную защиту обитателей леса удалось наладить.

В заповеднике отметили, что животные чувствуют себя вполне комфортно. Наблюдается рост поголовья зубров, увеличивается численность медведей. В холодное время года звери получают необходимую подкормку.

У погибшего директора остались планы по реконструкции экологической тропы «Наш дом — Брянский лес». Коллеги выразили намерение довести эти замыслы до реального воплощения в жизнь из уважения к его памяти.

Напомним, 11 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук проинформировал об артиллерийском налёте на посёлок Суземка. В результате обстрела погибли два гражданских лица, ещё двое пострадали. Одним из погибших оказался руководитель биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков.