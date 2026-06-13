Сборная РФ по спортивной акробатике пропустит этап Кубка мира в Польше

«Команда не поедет в Польшу, в этом году мы завершили выступления на этапах Кубка мира», — сказала собеседница.

Спортсмены решили не заявляться на турнир из-за того, что им с большой долей вероятности не оформили бы въездные визы. При этом команда известна успешными выступлениями на этапах Кубка мира в Португалии, Болгарии и Азербайджане. Сборная планировала также посетить апрельские соревнования в Бельгии, но она так и не получила ответа от консульства, пишет ТАСС.