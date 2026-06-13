Сборная РФ по спортивной акробатике пропустит этап Кубка мира в Польше
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mirt Alexander
Сборная России по спортивной акробатике пропустит этап Кубка мира в Польше, рассказали журналистам в пресс-службе Федерации гимнастики. Соревнования в Жешуве пройдут в июне.
«Команда не поедет в Польшу, в этом году мы завершили выступления на этапах Кубка мира», — сказала собеседница.
Спортсмены решили не заявляться на турнир из-за того, что им с большой долей вероятности не оформили бы въездные визы. При этом команда известна успешными выступлениями на этапах Кубка мира в Португалии, Болгарии и Азербайджане. Сборная планировала также посетить апрельские соревнования в Бельгии, но она так и не получила ответа от консульства, пишет ТАСС.
Ранее совет FIDE приостановил членство Федерации шахмат России. Причиной решения называется невыполнение требований Спортивного арбитражного суда.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.