ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 09:51

Сборная РФ по спортивной акробатике пропустит этап Кубка мира в Польше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mirt Alexander

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mirt Alexander

Сборная России по спортивной акробатике пропустит этап Кубка мира в Польше, рассказали журналистам в пресс-службе Федерации гимнастики. Соревнования в Жешуве пройдут в июне.

«Команда не поедет в Польшу, в этом году мы завершили выступления на этапах Кубка мира», — сказала собеседница.

Спортсмены решили не заявляться на турнир из-за того, что им с большой долей вероятности не оформили бы въездные визы. При этом команда известна успешными выступлениями на этапах Кубка мира в Португалии, Болгарии и Азербайджане. Сборная планировала также посетить апрельские соревнования в Бельгии, но она так и не получила ответа от консульства, пишет ТАСС.

Сборная России обогнала Польшу и поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России обогнала Польшу и поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Ранее совет FIDE приостановил членство Федерации шахмат России. Причиной решения называется невыполнение требований Спортивного арбитражного суда.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • спортивнаяакробатика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar