Киевские правоохранители начали уголовное производство после кончины военнослужащего в столичной клинике скорой помощи. Инцидент уже квалифицирован по двум статьям, сообщили в Главном управлении Национальной полиции.

Девятого июня из медучреждения поступила информация о смерти 42-летнего жителя Киева. На вызов выезжала следственно-оперативная группа Деснянского управления. Следователи открыли дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за умышленное убийство. Параллельно под процессуальным руководством окружной прокуратуры ведётся расследование по ч. 1 ст. 140 УКУ — о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским персоналом.

По предварительным данным, погибший с апреля находился в клинике после тяжёлых огнестрельных ранений, полученных на передовой. Речь идёт о бойце 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергее Кузнецове.

В Департаменте здравоохранения Киевской городской госадминистрации, комментируя ТСН обвинения в халатности, призвали не спекулировать на трагедии и дождаться официальных результатов экспертизы.

Близкие погибшего уверены, что мужчина скончался из-за бездействия врачей. Родственники утверждают, что медики игнорировали его жалобы на боли в спине, где находилось ранение. Мать военного неоднократно, но безуспешно пыталась обратить внимание персонала на ухудшение самочувствия сына. В итоге пациента решили перевести в военный госпиталь, однако он не дожил до транспортировки несколько часов. Женщина потребовала исключительно справедливого и честного расследования, заявив, что её сын проявил самоотверженность на передовой, а умер в тылу из-за обычной человеческой халатности.

Активисты отмечают, что данное медучреждение уже не впервые оказывается в центре скандала. По словам волонтёра Оксаны Корчинской, ещё в апреле на совещании по прицельной эвакуации более 80 служб сопровождения обратились в Командование Медицинских сил с требованием прекратить направлять бойцов в эту больницу, которая, по их мнению, давно стала символом коррупции и халатности.

Ранее Life.ru рассказывал, как житель Санкт-Петербурга отсудил 10 млн рублей в связи с гибелью матери в частной подмосковной клинике. Экспертиза подтвердила, что женщину не удалось спасти из-за врачебной ошибки. Пациентка по имени Ирина поступила в стационар с дыхательной недостаточностью. После откачивания жидкости из плевральной полости её состояние резко ухудшилось, и она впала в кому. Несмотря на почти годовую терапию, спасти женщину не удалось.