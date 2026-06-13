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Регион
13 июня, 10:06

В Пензе пенсионерка лишилась 27 миллионов, решив «поменять ключ от домофона»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Мошенники отняли у 68-летней жительницы Пензы более 27 миллионов рублей. Аферисты использовали «классическую» многоходовую схему. Об этом сообщает региональное МВД.

Сначала пенсионерке позвонила якобы управляющая домом и предложила заменить ключи от домофона. Женщина согласилась и продиктовала пришедший в мессенджере код. Затем ей написал неизвестный, сообщив о взломе её кабинета на «Госуслугах». Далее последовал звонок от лжесиловика, который убедил «задекларировать» сбережения и передать их курьеру, чтобы избежать «уголовной ответственности». Жертва выполнила инструкции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

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Владимир Озеров
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