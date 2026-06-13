Собор русских святых и Устин Брусничные губы: Традиции и запреты на 14 июня

14 июня 2026 года, во второе воскресенье после Пятидесятницы, РПЦ отметит Собор всех святых, в земле Русской просиявших — переходящий праздник в честь всех отечественных праведников, святителей, мучеников и преподобных, прославивших Россию духовными подвигами. В народном календаре этот день — Устин Брусничные губы.

Праздник назван в честь святого Иустина Философа, потому что заря на Устина красная, как брусника. Приметы на Устина: если дует северо-западный ветер — лето будет сырым, пасмурное утро — к урожаю яровых, красное утро — рожь «красно открасуется», а комары «играют» высоко — день будет солнечным и тёплым.

В старину в этот день знахари «заговаривали ветер», прося хороший урожай, а также наблюдали за восходом солнца. В день Устина нельзя ставить забор, сплетничать и отказывать в помощи просящему. Кроме того, 14 июня 2026 года — воскресенье и нестрогий период Петрова поста, сообщает URA.ru.

Ранее священник рассказал, что Церковь запрещает делать на могилах. По его словам, когда человек благоустраивает могилу, он не просто приводит в порядок место захоронения, а отдаёт дань ушедшему.