От шеста в коучи: Сбежавшая в Испанию чемпионка Исинбаева получила диплом в России

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, которая еще в 2023 году перебралась с семьёй на испанский остров Тенерифе, получила диплом, причём российского вуза. Речь идёт о Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента России.

«За прошедшие годы я прошла переподготовку в ЦГМА при Президенте России по профессии «практикующий психолог»...» — цитирует Исинбаеву «Царьград».

В материале отмечается, что в этой академии обычно получают дополнительное профессиональное образование люди с базовой медицинской подготовкой. При этом для программы «Клиническая психология» есть исключение: к обучению могут допускать педагогов-психологов.

У Исинбаевой есть педагогическое образование и степень кандидата педагогических наук, однако её профиль связан с физкультурой и спортом. Издание обращает внимание, что диссертация спортсменки была посвящена индивидуальному стилю спортивной деятельности в прыжках с шестом, а не психологии.

«Чаще всего оканчивают курсы коучей, к которым сложно придраться с юридической точки зрения – полученные сертификаты официально не имеют отношения к профессии «психолог». Такие «спецы» заполонили рынок. Они демпингуют и используют яркую онлайн-рекламу, чтобы побыстрее набрать побольше клиентов», — заявил психолог Александр Кичаев.

А генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Светлана Шпорт предупредила, что зачастую визиты к таким «специалистам» оборачиваются для людей психиатрическими диагнозами. Эксперты предупреждают: люди без глубокого профильного погружения могут получать «корочки» и работать с клиентами, а бороться с такими практиками юридически сложно.

Ранее депутат Госдумы и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов раскритиковал Елену Исинбаеву. Парламентарий охарактеризовал действия спортсменки как циничные.