У порвавшей с Армией России чемпионки Исинбаевой нашли долг на 705 тысяч рублей

Двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой может грозить блокировка банковских счетов из-за налоговой задолженности на 705 тысяч рублей. Знаменитая спортсменка вовремя не оплатила налоги после переезда на Тенерифе. Об этом сообщает Mash на спорте.

Исинбаева живёт на испанском острове с 2022 года и редко бывает в России. Предположительно, из-за сложностей с доступом к российским государственным сервисам она не смогла вовремя разобраться с оплатой.

В результате перед ФНС накопился долг в размере 705 560 рублей. Если задолженность не будет погашена, налоговая может применить меры взыскания, включая блокировку счетов.