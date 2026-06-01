У порвавшей с Армией России чемпионки Исинбаевой нашли долг на 705 тысяч рублей
© ТАСС / Алексей Дружинин
Двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой может грозить блокировка банковских счетов из-за налоговой задолженности на 705 тысяч рублей. Знаменитая спортсменка вовремя не оплатила налоги после переезда на Тенерифе. Об этом сообщает Mash на спорте.
Исинбаева живёт на испанском острове с 2022 года и редко бывает в России. Предположительно, из-за сложностей с доступом к российским государственным сервисам она не смогла вовремя разобраться с оплатой.
В результате перед ФНС накопился долг в размере 705 560 рублей. Если задолженность не будет погашена, налоговая может применить меры взыскания, включая блокировку счетов.
Напомним, Исинбаева внезапно отказалась от звания майора, российских корней и уехала на испанские Канары. Чемпионка уже не впервые оказывается в финансовой повестке не по самым приятным поводам. В конце апреля сообщалось, что её долг за ЖКУ по московским квартирам вырос до 440 тысяч рублей, а налоговая выставила счёт почти на миллион. В прошлом году счета спортсменки уже блокировали из-за задолженности в 1,5 млн рублей. Тогда на погашение долга у неё ушло около двух месяцев. Недавно с неё начали принудительно списывать задолженность.
