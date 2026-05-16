«Это не красит её»: Биатлонист раскритиковал сбежавшую чемпионку Исинбаеву за долги

В активе двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой обнаружился новый, крайне неприятный рекорд — долговой. Согласно документам судебных приставов, с прославленной спортсменки принудительно взыскивают 7 187 рублей по кредитным обязательствам. Реакция на это последовала от другого титулованного атлета — биатлониста Дмитрия Васильева.

«Раз это Исинбаева, то появляется повод для обсуждения. То, что такая информация не добавляет позитива её имиджу, — правда. Если ты собрался покинуть свою родину, то хотя бы сделай это красиво. Но это её жизнь», — заявил Васильев РИА «Новости».

Спортсменка, ныне проживающая с семьёй в Испании, уже не первый раз попадает в финансовые хроники. В конце апреля было известно, что сумма долга чемпионки за ЖКУ по московским квартирам достигла 440 тысяч рублей, а ФНС выставила ей счёт почти на миллион. В прошлом году Исинбаевой уже блокировали счета из-за неуплаты 1,5 миллиона рублей; тогда ей потребовалось два месяца, чтобы закрыть задолженность.

Васильев выразил мнение, что сама спортсменка, возможно, даже не знает о столь мелкой проблеме (около 7 тысяч рублей), ведь для неё это «копейки». Однако, по его словам, сам факт таких взысканий на фоне жизни за границей выглядит некрасиво. В отличие от многих коллег, Исинбаева после начала СВО не делала громких антироссийских заявлений, но и не спешит возвращаться. Её тихий отъезд и забытые счета контрастируют с былой славой национальной героини.

