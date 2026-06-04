«Цинично, разве нет?»: Фетисов высказался о живущей в Испании Исинбаевой

Депутат Госдумы и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов раскритиковал двукратную олимпийскую чемпионку по лёгкой атлетике Елену Исинбаеву. Об этом пишет РИА «Новости».

Парламентарий на полях ПМЭФ охарактеризовал действия спортсменки как циничные. Он напомнил, что Исинбаева состоит в комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (её восьмилетний срок истёк после Олимпиады в Париже).

«Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? Она приняла решение с этим жить. Насколько она счастлива сейчас, можно только догадываться», — заявил Фетисов.

Депутат также отметил, что Исинбаева стала одной из немногих, кто решил остаться за рубежом. Другие известные атлеты, по его словам, несмотря на возможность комфортной жизни за границей, предпочли вернуться в Россию.