Пушилин: ВСУ нанесли урон национальному парку «Святые горы» в ДНР

ВСУ серьёзно повредили национальный природный парк «Святые горы» в Донецкой Народной Республике, сообщил журналистам глава субъекта Денис Пушилин. По его словам, Киев не считается ни с чем, в том числе с заповедными зонами, дорогими для жителей региона.

«Национальный парк «Святые горы» — противник достаточно серьезно его повредил», — сказал Пушилин. Власти республики уже разрабатывают шаги по восстановлению после освобождения его территории.

Ранее Минобороны рассказало о продвижении ВС РФ в Константиновке ДНР. Наши бойцы зачищают Первомайский район, за сутки ВСУ потеряли до 40 бойцов.