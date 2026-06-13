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Регион
13 июня, 10:21

Пушилин: ВСУ нанесли урон национальному парку «Святые горы» в ДНР

Денис Пушилин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Денис Пушилин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВСУ серьёзно повредили национальный природный парк «Святые горы» в Донецкой Народной Республике, сообщил журналистам глава субъекта Денис Пушилин. По его словам, Киев не считается ни с чем, в том числе с заповедными зонами, дорогими для жителей региона.

«Национальный парк «Святые горы» — противник достаточно серьезно его повредил», — сказал Пушилин. Власти республики уже разрабатывают шаги по восстановлению после освобождения его территории.

Пушилин заявил о новых элементах блокады ДНР со стороны Киева
Пушилин заявил о новых элементах блокады ДНР со стороны Киева

Ранее Минобороны рассказало о продвижении ВС РФ в Константиновке ДНР. Наши бойцы зачищают Первомайский район, за сутки ВСУ потеряли до 40 бойцов.

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Матвей Константинов
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