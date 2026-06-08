ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 08:30

Пушилин заявил о новых элементах блокады ДНР со стороны Киева

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев применяет против региона новые элементы блокады. По его словам, ВСУ атакуют дороги, транспорт и объекты, от которых зависит жизнеобеспечение жителей, информирует ИС «Вести».

Ситуация осложнилась из-за «новой волны террора» со стороны противника. По словам главы ДНР, удары наносятся не только по критической инфраструктуре. Под атаками также оказываются маршруты движения и транспорт, которым пользуются жители.

Новости СВО 8 июня: Штурм Константиновки, ВС РФ отсекли Иволжанское и берут Бачевск, паника ВСУ у Пятиполья, Зеленский клянчит ПВО у Лондона
Новости СВО 8 июня: Штурм Константиновки, ВС РФ отсекли Иволжанское и берут Бачевск, паника ВСУ у Пятиполья, Зеленский клянчит ПВО у Лондона

«Это очередные элементы блокады, запрещенные всеми конвенциями и прочим, но тем не менее противника это никогда не останавливало», — сказал Пушилин.

Он также заявил, что такие действия, по его версии, осуществляются при поддержке Запада. Пушилин подчеркнул, что атаки по дорогам и транспорту напрямую усложняют жизнь мирного населения и создают дополнительные риски для снабжения территорий.

Дроны решают всё: Политолог заявил, что РФ для победы нужно создать спецагентство по БПЛА
Дроны решают всё: Политолог заявил, что РФ для победы нужно создать спецагентство по БПЛА

Ранее Пушилин перечислил города, где сейчас проходит основной оборонительный рубеж украинских войск. Среди ключевых точек он назвал Славянск и Краматорск.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Писатель Захар Прилепин не стал продлевать контракт для участия в СВО
Писатель Захар Прилепин не стал продлевать контракт для участия в СВО
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar