Пушилин заявил о новых элементах блокады ДНР со стороны Киева

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев применяет против региона новые элементы блокады. По его словам, ВСУ атакуют дороги, транспорт и объекты, от которых зависит жизнеобеспечение жителей, информирует ИС «Вести».

Ситуация осложнилась из-за «новой волны террора» со стороны противника. По словам главы ДНР, удары наносятся не только по критической инфраструктуре. Под атаками также оказываются маршруты движения и транспорт, которым пользуются жители.

«Это очередные элементы блокады, запрещенные всеми конвенциями и прочим, но тем не менее противника это никогда не останавливало», — сказал Пушилин.

Он также заявил, что такие действия, по его версии, осуществляются при поддержке Запада. Пушилин подчеркнул, что атаки по дорогам и транспорту напрямую усложняют жизнь мирного населения и создают дополнительные риски для снабжения территорий.

Ранее Пушилин перечислил города, где сейчас проходит основной оборонительный рубеж украинских войск. Среди ключевых точек он назвал Славянск и Краматорск.