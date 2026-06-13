Маскоты против наркотиков: Перуанский спецназ устроил захват дилера в духе мундиаля

В столице Перу Лиме полицейские провели операцию по задержанию наркодилера, переодевшись в ростовые куклы талисманов чемпионата мира по футболу. Кадры необычного штурма опубликовала пресс-служба полиции Перу, подробности выяснило AP.

Задержание наркоторговца в Лиме. Видео © TikTok / policiaperu

На записи видно, как стражи порядка в образах лося Мэйпла и белоголового орлана Клатча с помощью тарана крушат металлические ворота. Ворвавшись внутрь, они надели наручники на подозреваемого и изъяли пакеты с неустановленными веществами, а также оружие. Третий талисман — ягуар Зайю — в рейде не участвовал.

Полковник национальной полиции Карлос Фреди Алькантара Обрегон пояснил Associated Press, что, несмотря на потерю двумя оперативниками огромных фетровых голов при входе, всё прошло по плану. По его словам, разведка выяснила, что цель — ярый футбольный болельщик, живущий атмосферой мундиаля. Чтобы усыпить бдительность фигуранта и приблизиться к нему незаметно, бойцов спецподразделения «Зелёный отряд» и облачили в костюмы маскотов.

Это подразделение уже не впервые попадает в заголовки благодаря креативным маскировкам. На Хэллоуин его сотрудники наряжались супергероями Marvel, а в День святого Валентина в 2025 году выходили на задание в костюмах капибар. Официальная задача отряда — пресечение «микротрафика» и уличных преступлений, связанных с наркотиками.

Имя арестованного не раскрывается. На других появившихся кадрах мужчина идёт по улице в наручниках в сопровождении Лося и Орлана, уже водрузивших головы на место. В соцсетях ведомства его называют предполагаемым участником преступной группировки.

А в марте в Грузии были задержаны пять человек по обвинению в пособничестве при реализации наркотиков в особо крупном размере. Среди фигурантов — граждане Грузии, Киргизии, России и Украины, сообщили в пресс-службе МВД. Следствие установило, что злоумышленники намеревались ввезти в страну запрещённые вещества в международных посылках для дальнейшего сбыта. Во время обысков правоохранители изъяли 311 таблеток MDMA, до 9 кг мефедрона, более 2 кг метадона, до 4 кг гашиша, до 1,5 кг клефедрона, а также марихуану, кетамин и альфа-ПВП.