Муж Блиновской запустил 3D-производство дронов прямо на СВО

Младший сержант ВС РФ Алексей Блиновский помогает развёртывать 3D-производство для беспилотников, находясь в зоне спецоперации. Муж королевы марафонов числится второй год в пятой ОМСБР в ДНР, он говорит, что видит свою миссию в помощи Родине. С военнослужащим пообщался Mash.

Блиновский запустил 3D-производство дронов. Видео © Telegram / Mash

Блиновский возвращается в Москву только в командировки, когда ему необходимо закупить новые комплектующие. Сослуживцы знают его под позывным Брикс, а у командования бригады солдат на хорошем счету. Сейчас его отряд на Красноармейском направлении, где муж блогерши запускает фронтовое 3D-производство. Бойцы печатают запчасти для дронов, в том числе оптоволокно.

Ранее Алексея допросили в военном суде Донецка по делу экс-адвоката Эльмана Пашаева. По версии следствия, с января по май 2024 года юрист получил от Блиновского 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за содействие в освобождении его и его супруги от уголовной ответственности.