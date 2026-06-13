Тайный лагерь и 5 млрд форинтов: Мадьяр назвал «самую большую ложь» Орбана

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что прошлое правительство Виктора Орбана обманывало избирателей по теме миграции. По его словам, власти публично обещали не выполнять миграционный пакт ЕС, но фактически готовились к приёму сотен тысяч приезжих.

Мадьяр утверждает, что прежний кабинет годами строил образ борца с нелегальной миграцией, однако параллельно пытался выполнить решение Европейского суда. Теперь, по его словам, Венгрии грозит около €1 млрд компенсации из-за того, что власти не приняли законы, которые одновременно соответствовали бы праву ЕС и позволяли удерживать нелегальных мигрантов.

Отдельно он рассказал о планах построить лагерь для приёма мигрантов в Витьнеде у границы с Австрией. На проект, как заявил Мадьяр, выделяли 5 млрд форинтов — около $13,5 млн. Территорию бывшего училища огородили трёхметровым забором и поставили под охрану полиции, а сам тайный лагерь мигрантов был рассчитан на 500 человек.

По словам Мадьяра, чиновники прошлого правительства обсуждали, как использовать лагерь и транзитную зону, чтобы «шантажировать Брюссель» и держать под контролем Австрию. Он также процитировал протокол заседания от 21 августа 2024 года: «Необходимо активизировать политический конфликт, связанный с миграцией, к 2026 году».

На сайте правительства одновременно опубликовали документы о подготовке центра приёма беженцев в районе Витниед-Чермайор. В кабмине заявили, что они показывают серьёзное противоречие между публичной антимиграционной риторикой прежних властей и их внутренними решениями.

Ранее сегодня Мадьяр объявил о подготовке крупнейшего разоблачения в отношении прежнего кабинета во главе с бывшим премьер-министром Виктором Орбаном.