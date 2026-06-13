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13 июня, 11:30

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Домодедово в Московской области. Обложка © Life.ru

Аэропорт Домодедово в Московской области. Обложка © Life.ru

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Как сообщили в Росавиации, использование воздушного пространства осуществляется только в координации с соответствующими органами.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своего рейса с помощью онлайн-табло на официальном сайте аэропорта или в приложении. Там можно увидеть актуальную информацию о вылетах и прилётах в режиме реального времени.

Россиянам пришлось идти километры пешком ради авиарейса из-за пробки в Турции
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Раньше стало известно, что из международного аэропорта Гамбурга экстренно эвакуируют людей. Причиной стал подозрительный предмет, найденный в зоне безопасности. Из стерильной зоны вывели всех — даже тех пассажиров, которые уже сидели в самолётах и прошли предполётный досмотр, заставили вернуться в терминал.

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Наталья Афонина
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