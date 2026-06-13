В башкирском Салавате простились с погибшим хоккеистом Егором Ядыкиным
Егор Ядыкин. Обложка © VK / ХК «Авангард» Омск
Церемония прощания с хоккеистом Егором Ядыкиным, трагически погибшим из-за неосторожного обращения с оружием, состоялась в городе Салавате Республики Башкортостан. Информацию об этом предоставили ТАСС в муниципальном управлении физической культуры и спорта.
Представители ведомства уточнили, что траурное мероприятие уже завершилось, процессия направилась на кладбище. Проводить спортсмена в последний путь собралось большое количество людей.
В хоккейном клубе «Норильск», за который выступал Ядыкин, отметили, что он заряжал партнёров энергией как на площадке, так и в обычной жизни, оставаясь надёжным и отзывчивым товарищем. Руководство команды подчеркнуло: за время игры в клубе он проявил себя настоящим самоотверженным бойцом, ставившим командные идеалы превыше всего, а не просто перспективным профессионалом.
Напомним, о трагической гибели хоккеиста «Норильска» Егора Ядыкина стало известно 11 июня. Согласно предварительной версии, спортсмен случайно застрелился во время охоты.
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