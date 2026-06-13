Мальчик из Петербурга пропал на отдыхе с семьёй в Карелии, следы ведут к скале

На острове в Карелии пропал 7-летний мальчик, который отдыхал там с родителями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Семья из Петербурга приплыла на остров Есусарет на Ладожском озере. Пока взрослые готовили шашлыки, они отвлеклись, а когда спохватились — сына нигде не было. Родители забили тревогу и вызвали спасателей.

Сейчас ребёнка ищут водолазы. Спрятаться на острове почти негде — там только маленькая часовня и несколько деревьев. Мама мальчика боится, что он мог упасть со скалы.

Ранее мужчину, которого почти год искали в шести регионах России, нашли живым. 38-летний Валерий Попов перестал выходить на связь с родными ещё в июле 2025 года. Те обратились в полицию, потом подключились волонтёры. Ориентировку на него распространяли в соцсетях в разных городах и регионах, где он мог находиться.