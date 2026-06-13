Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас стремительно теряет поддержку в европейских кругах. О нарастающем недовольстве её работой рассказали телеканалу Euronews действующие евродипломаты.

Один из собеседников канала прямо заявил, что Каллас действительно делает многое, чтобы лишиться опоры, и крайне слабо проявила себя в выстраивании союзов внутри Совета. Источники подчёркивают: в объединении усиливается разочарование стилем её руководства.

По словам инсайдеров, эстонка ведёт себя так, будто по-прежнему занимает должность представителя Таллина, а не всего блока. Она регулярно позволяет себе заявления, выходящие за рамки общеевропейского консенсуса, и часто транслирует личную точку зрения от имени всего сообщества. Стоит отметить — некоторые собеседники издания считают, что критика Каллас обусловлена не только её собственными ошибками, но и в значительной степени фундаментальными проблемами всей европейской дипслужбы.

Напомним, издание Financial Times сообщало о растущем недовольстве европейских государств деятельностью Каи Каллас на посту руководителя дипломатии ЕС. Один из инсайдеров газеты назвал текущую ситуацию в Европейской службе внешних действий недееспособной. Среди рассматриваемых инициатив фигурирует отстранение Каллас от должности, а её ведомства с миллиардным бюджетом — от реальных рычагов влияния. Предполагается, что функции службы перейдут напрямую странам-членам объединения.