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Регион
13 июня, 12:03

Шведские Gripen взлетали дважды за сутки из-за самолётов ВКС РФ над Балтикой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Шведские военно-воздушные силы 12 июня осуществили два вылета истребителей JAS 39 Gripen для идентификации и сопровождения российских бортов над Балтийским морем. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Вооружённых сил королевства в соцсети X.

Средства контроля воздушного пространства зафиксировали вблизи национальных рубежей два самолёта — Су-24 и Су-34. В ответ дежурные силы оперативно направили в район две пары Gripen. Как подчеркнули в ведомстве, нарушения шведской границы допущено не было.

Пресс-секретарь вооружённых сил Ханна Хёрлин уточнила телеканалу SVT Nyheter, что воздушные суда обнаруживались как в южной, так и в северной частях Балтики. Она отметила, что ведомство считает ситуацию очень серьёзной, а сам подъём истребителей уже является сигналом. Причины нахождения российских машин в данном районе военные не комментируют.

Шведская сторона сопровождала цели до тех пор, пока те не удалились на безопасное расстояние. По данным издания, в миссии также принимали участие датские боевые самолёты.

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Ранее стало известно, что истребители Венгрии JAS 39 Gripen были подняты по тревоге после того, как пассажирский лайнер Airbus A321, следовавший из Тель-Авива в Прагу, перестал выходить на связь с диспетчерами. Сигнал тревоги поступил через Объединённый центр воздушных операций НАТО. Поднявшись в воздух, пилоты установили визуальный контакт с судном, а экипаж Airbus вскоре восстановил радиосвязь с наземными службами.

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Юрий Лысенко
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